|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %94.23
|SALAHATTİN TURAN
|207
|%2.11
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİT GÜRBÜZ
|139
|%2.19
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|16
|%0.89
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|AZİZ SÜNE
|5273
|%12.43
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULBAKİ BALİ
|82
|%1.84
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NEDİM GÖK
|0
|%0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|HÜSEYİN KASAK
|143
|%18.62
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SIDDIK SALUR
|0
|%0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ŞERİF BOZKURT
|5
|%1.95
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET FECRİ GÜRTÜRK
|360
|%39.34
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
|METİN ARĞUN
|369
|%58.39
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
|ENGİN ATILGAN
|332
|%32.87
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN SAYILGAN
|1919
|%60.18
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL YILMAZ
|0
|%0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK YENİLMEZ
|444
|%51.99
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
|FEHİM KAYA
|108
|%80.60
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