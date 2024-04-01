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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.43 4
İL GENEL MECLİSİ
%9.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %94.23
SALAHATTİN TURAN 207 %2.11 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT GÜRBÜZ 139 %2.19 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHDİ DEMİRTAŞ 16 %0.89 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
AZİZ SÜNE 5273 %12.43 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBAKİ BALİ 82 %1.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NEDİM GÖK 0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
HÜSEYİN KASAK 143 %18.62 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SIDDIK SALUR 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
ŞERİF BOZKURT 5 %1.95 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET FECRİ GÜRTÜRK 360 %39.34 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONUKBEKLER Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
METİN ARĞUN 369 %58.39 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
ENGİN ATILGAN 332 %32.87 Detay
SUNGU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN SAYILGAN 1919 %60.18 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL YILMAZ 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK YENİLMEZ 444 %51.99 Detay
YONCALI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
FEHİM KAYA 108 %80.60 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı