|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %5.70
|UĞUR YÜKSEL
|176
|%4.95
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %8.15
|HAMZA EKŞİ
|136
|%2.11
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %6.49
|FATMA KURTULUŞ
|727
|%9.26
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %2.67
|GÖKHAN AÇIK
|77
|%3.77
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %6.31
|ERCAN OĞUZ
|128
|%8.82
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0.68
|KAMİL ERGÜN
|91
|%8.67
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %4.44
|AHMET EREN
|362
|%8.61
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %4.26
|MUSTAFA ŞAHİN
|215
|%2.27
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %17.88
|LEVENT GÖDEK
|645
|%12.32
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %43.42
|ALİ OSMAN AYDIN
|374
|%2.78
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.76
|BERAT KANSU
|321
|%11.46
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %6.02
|HACI LATİF İŞCEN
|383
|%7.18
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