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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 28
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.61 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.61
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %5.70
UĞUR YÜKSEL 176 %4.95 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %8.15
HAMZA EKŞİ 136 %2.11 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %6.49
FATMA KURTULUŞ 727 %9.26 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %2.67
GÖKHAN AÇIK 77 %3.77 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %6.31
ERCAN OĞUZ 128 %8.82 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0.68
KAMİL ERGÜN 91 %8.67 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %4.44
AHMET EREN 362 %8.61 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %4.26
MUSTAFA ŞAHİN 215 %2.27 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %17.88
LEVENT GÖDEK 645 %12.32 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %43.42
ALİ OSMAN AYDIN 374 %2.78 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.76
BERAT KANSU 321 %11.46 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %6.02
HACI LATİF İŞCEN 383 %7.18 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı