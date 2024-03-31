60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 27
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.05 1
İL GENEL MECLİSİ
%28.73
Şanlıurfa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %47.83
MEHMET YALÇINKAYA 8120 %38.23 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %15.96
SALİH SEZEN 393 %7.48 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %45.33
İBRAHİM HALİL AKCAN 2270 %22.81 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %32.95
ALİ DOĞAN 782 %6.55 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %11.06
MEHMET EKİNCİ 4191 %33.39 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %54.24
NİHAT ARSLAN 2196 %22.66 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %6.68
VEDAT DOĞAR 2740 %28.93 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %9.74
HAMİT ÖZYAVUZ 454 %17.84 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %13.71
HANİF DÜZME 182 %11.00 Detay
KARAKÖPRÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.30
NİHAT ÇİFTÇİ 8426 %40.63 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %13.04
HASAN İZOL 4266 %42.41 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %14.11
MAKSUT ERGENE 114 %2.66 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.50
HADİ DİKEN 1844 %21.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı