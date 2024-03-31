|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %47.83
|MEHMET YALÇINKAYA
|8120
|%38.23
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %15.96
|SALİH SEZEN
|393
|%7.48
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %45.33
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|2270
|%22.81
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %32.95
|ALİ DOĞAN
|782
|%6.55
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %11.06
|MEHMET EKİNCİ
|4191
|%33.39
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %54.24
|NİHAT ARSLAN
|2196
|%22.66
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %6.68
|VEDAT DOĞAR
|2740
|%28.93
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %9.74
|HAMİT ÖZYAVUZ
|454
|%17.84
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %13.71
|HANİF DÜZME
|182
|%11.00
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %22.30
|NİHAT ÇİFTÇİ
|8426
|%40.63
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %13.04
|HASAN İZOL
|4266
|%42.41
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %14.11
|MAKSUT ERGENE
|114
|%2.66
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %13.50
|HADİ DİKEN
|1844
|%21.17
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