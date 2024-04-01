|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %70.21
|MEHTİ BOLAT
|240
|%3.25
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DUYMUŞ
|481
|%13.60
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN BOZOK
|5
|%0.32
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞAHİN
|69
|%3.84
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %97.83
|CİHAT SULUTAŞ
|378
|%3.65
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM TÜRK
|6
|%0.17
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GALEDEPE
|20
|%1.92
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN AKSOY
|11
|%0.40
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.89
|YAŞAR ANAÇ
|19041
|%14.52
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DEMİRTEN
|16
|%0.76
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEMSETTİN KURT
|11
|%0.49
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %96.00
|CELİL AKSOY
|499
|%2.94
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %79.22
|OSMAN VARGELOĞLU
|213
|%1.47
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT KARADUMAN
|11
|%0.35
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DEMİR
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|CEMAL BOYRAZ
|46
|%7.90
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