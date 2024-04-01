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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.65 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.03
Burdur Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KUBİLAY 4 %0.14 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM BOZKURT 20 %0.93 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İNAL 368 %1.34 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BAYAR 7 %0.20 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN BİLKAY 451 %26.53 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERAY CAN 30 %0.32 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN OBA 18 %0.45 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KAZANCI 2 %0.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK KAZANCI 822 %1.65 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKAYA 13 %0.29 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SÖNMEZ 14 %0.43 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ASLANTAŞ 10 %0.48 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KAPLAN 11 %0.77 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YILDIZ 439 %19.54 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNAHAN TUNCER 3 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı