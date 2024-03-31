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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.37
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 29
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.88 2
İL GENEL MECLİSİ
%23.65
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %27.92
ADEM YILDIZ 4697 %39.68 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %20.56
HAYATİ TEMİZ 518 %11.86 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %10.34
ÜZEYİR KIZILSEKİ 266 %17.67 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.93
MEHMET AKPINAR 671 %32.14 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ARICI 0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %20.68
EYYUP CERAN 666 %8.38 Detay
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.09
SELİM CÜCE 1604 %52.68 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %20.00
MEHMET KURT 44 %4.45 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %4.60
FATİH MEHMET CEYHAN 3323 %36.06 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %27.32
BİLALOĞUZ BALLI 782 %9.83 Detay
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
MEHMET KARACA 2498 %47.68 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı