|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %27.92
|ADEM YILDIZ
|4697
|%39.68
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %20.56
|HAYATİ TEMİZ
|518
|%11.86
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %10.34
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|266
|%17.67
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.93
|MEHMET AKPINAR
|671
|%32.14
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ARICI
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %20.68
|EYYUP CERAN
|666
|%8.38
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %14.09
|SELİM CÜCE
|1604
|%52.68
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MEHMET KURT
|44
|%4.45
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %4.60
|FATİH MEHMET CEYHAN
|3323
|%36.06
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %27.32
|BİLALOĞUZ BALLI
|782
|%9.83
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %12.50
|MEHMET KARACA
|2498
|%47.68
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