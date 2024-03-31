|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %65.00
|MEKİ ARVAS
|469
|%12.25
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %76.79
|MURAT KARADENİZ
|330
|%2.52
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %88.06
|COŞKUN SALTIKALP
|2961
|%16.23
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %90.74
|EMRULLAH AYDOĞAN
|792
|%10.02
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %90.70
|GÜVEN TURGUL
|2646
|%5.69
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %69.59
|ŞAHİN YAĞAR
|1146
|%2.45
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %72.86
|BEDİRHAN ERDEM
|1519
|%16.67
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %92.38
|MEHMET TOPRAK
|2383
|%17.55
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %70.72
|MEHMET BİLİCİ
|5021
|%5.35
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %89.72
|NEZİR GÜLER
|388
|%2.49
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %71.43
|KEMAL ŞAHİN
|434
|%2.92
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %59.57
|DİLBER GÜRBÜZEL
|78
|%1.87
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %80.88
|NAYİF ŞABU
|2347
|%5.50
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