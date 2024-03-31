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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.83
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 36
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.31 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %65.00
MEKİ ARVAS 469 %12.25 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %76.79
MURAT KARADENİZ 330 %2.52 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %88.06
COŞKUN SALTIKALP 2961 %16.23 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %90.74
EMRULLAH AYDOĞAN 792 %10.02 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %90.70
GÜVEN TURGUL 2646 %5.69 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %69.59
ŞAHİN YAĞAR 1146 %2.45 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %72.86
BEDİRHAN ERDEM 1519 %16.67 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %92.38
MEHMET TOPRAK 2383 %17.55 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %70.72
MEHMET BİLİCİ 5021 %5.35 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %89.72
NEZİR GÜLER 388 %2.49 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %71.43
KEMAL ŞAHİN 434 %2.92 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %59.57
DİLBER GÜRBÜZEL 78 %1.87 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %80.88
NAYİF ŞABU 2347 %5.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı