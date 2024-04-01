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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.54 3
İL GENEL MECLİSİ
%16.05
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ŞENOCAK 3524 %21.30 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ERGİN 3731 %22.39 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
HİDAYET BELİK 4174 %39.91 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %99.25
OKAN KESKİN 4862 %3.89 Detay
AYVACIK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REFAHİTTİN ŞENCAN 6335 %47.55 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %99.24
ŞÜKRÜ NEİŞ 19339 %22.86 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ HOCAOĞLU 10787 %20.84 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATTİN ARPACI 3620 %4.39 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %98.62
ENGİN TOPRAK 2481 %10.38 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %98.50
KEMALETTİN TANGAL 16334 %9.76 Detay
KAVAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF ÜN 7020 %41.54 Detay
LADİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN TOPAL 4682 %41.89 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM ÇAKIR 2499 %17.02 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TOGAR 13865 %37.38 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
BERAT ÇETİN 3075 %6.75 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVVA ŞEN SAYGIN 20476 %38.82 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MARAP 53 %0.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı