|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN ŞENOCAK
|3524
|%21.30
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ERGİN
|3731
|%22.39
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
|HİDAYET BELİK
|4174
|%39.91
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %99.25
|OKAN KESKİN
|4862
|%3.89
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|6335
|%47.55
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %99.24
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|19339
|%22.86
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ HOCAOĞLU
|10787
|%20.84
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATTİN ARPACI
|3620
|%4.39
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %98.62
|ENGİN TOPRAK
|2481
|%10.38
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %98.50
|KEMALETTİN TANGAL
|16334
|%9.76
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF ÜN
|7020
|%41.54
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN TOPAL
|4682
|%41.89
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM ÇAKIR
|2499
|%17.02
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TOGAR
|13865
|%37.38
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TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
|BERAT ÇETİN
|3075
|%6.75
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|20476
|%38.82
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MARAP
|53
|%0.89
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