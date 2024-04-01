|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DEMİRAY
|11
|%0.35
|Detay
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÇELİK
|20
|%0.84
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|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KOÇAN
|7
|%0.27
|Detay
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKIN
|610
|%1.47
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED BAKİ GÜZEY
|1584
|%1.86
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|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT BERDİBEK
|632
|%3.20
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZ
|19
|%0.55
|Detay
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER ÇAĞLAR
|19
|%0.34
|Detay
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇÖRT
|62
|%2.22
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|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE AKDOĞAN
|387
|%1.02
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|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZTÜRK
|52
|%1.48
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|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜMEYRA AKÇA
|151
|%0.76
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK ER
|0
|%0
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ALİ PELİT
|20
|%25.00
|Detay
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ERTUĞRUL AĞIL
|58
|%33.33
|Detay
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DEMİR
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|DERYA TOPSAKAL
|346
|%30.32
|Detay
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ŞEVKET YÜCEL
|88
|%57.89
|Detay
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|OSMAN DOĞAN
|6
|%2.74
|Detay
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MURAT CENGİZ
|74
|%8.58
|Detay
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE ŞENEL
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET YAYLACI
|0
|%0
|Detay
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT SAY
|0
|%0
|Detay
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ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
|ALİ ÇAĞLAR
|530
|%41.41
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YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YÜRÜR
|0
|%0
|Detay
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YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRİ TÜRK
|0
|%0
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