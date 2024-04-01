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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.86 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.11
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM DEMİRAY 11 %0.35 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ÇELİK 20 %0.84 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KOÇAN 7 %0.27 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKIN 610 %1.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED BAKİ GÜZEY 1584 %1.86 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT BERDİBEK 632 %3.20 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZ 19 %0.55 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER ÇAĞLAR 19 %0.34 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇÖRT 62 %2.22 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE AKDOĞAN 387 %1.02 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZTÜRK 52 %1.48 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜMEYRA AKÇA 151 %0.76 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ER 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
ALİ PELİT 20 %25.00 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
ERTUĞRUL AĞIL 58 %33.33 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DEMİR 0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
DERYA TOPSAKAL 346 %30.32 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇEŞME Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
ŞEVKET YÜCEL 88 %57.89 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
OSMAN DOĞAN 6 %2.74 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
MURAT CENGİZ 74 %8.58 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE ŞENEL 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İZZET YAYLACI 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT SAY 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
ALİ ÇAĞLAR 530 %41.41 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN YÜRÜR 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ TÜRK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı