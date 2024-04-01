60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.09
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN YEŞİL 40 %0.63 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARADEMİR 33 %0.31 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CELALEDDİN SARIDAL 451 %1.23 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ÇEPELOĞLU 3 %0.13 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÖNMEZ 94 %0.47 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN BARLAK 22 %0.55 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH TEKİN 18 %0.18 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA AYGÜN 48 %0.24 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADRİ YILDIZ 126 %3.06 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
PELİNGÜL DİLSİZ 29 %0.29 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.68
CAHİT BOLELLİ 283 %0.36 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇETİN 22 %0.43 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM AKCAN 4 %0.14 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN BABADAĞLI 3 %0.22 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİGAR YILMAZ 8 %0.31 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN KILIÇ 2 %0.14 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELEHATTİN AKİL 18 %0.76 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
OGÜN CAN SAYAN 1 %0.22 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
İBRAHİM ÖZKAN 100 %0.60 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÖMER KURU 6 %0.78 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %83.33
MAHMUT KÖLEGE 4 %0.29 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı