|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %19.78
|HASAN DOĞRU
|493
|%23.69
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|2676
|%26.35
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %65.22
|AHMET KILIÇPARLAR
|0
|%0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %10.72
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|1010
|%22.86
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %21.90
|HASAN DİLEK
|1595
|%41.57
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %50.39
|BEKİR ÖZTEKİN
|3392
|%39.43
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %9.78
|MEHMET ÖS
|3037
|%8.52
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %19.79
|KAMİL YAVUZER
|9393
|%13.97
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %63.49
|MEHMET KAYA
|2049
|%29.45
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