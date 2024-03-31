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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.37
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 29
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.07 1
İL GENEL MECLİSİ
%15.78
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %19.78
HASAN DOĞRU 493 %23.69 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %33.33
MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU 2676 %26.35 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %65.22
AHMET KILIÇPARLAR 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %10.72
MUSTAFA DOKTOROĞLU 1010 %22.86 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %21.90
HASAN DİLEK 1595 %41.57 Detay
OĞUZELİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.39
BEKİR ÖZTEKİN 3392 %39.43 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %9.78
MEHMET ÖS 3037 %8.52 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %19.79
KAMİL YAVUZER 9393 %13.97 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %63.49
MEHMET KAYA 2049 %29.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı