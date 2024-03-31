|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %22.73
|SABİT GÜNSEL
|1
|%0.08
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %47.62
|0
|%0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %60.40
|SELİM UYAR
|113
|%0.49
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AZKER
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|ADNAN BAŞTÜRK
|2
|%0.22
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %54.76
|ALİ YALÇINDAĞ
|183
|%0.34
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %55.21
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
|0
|%0
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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