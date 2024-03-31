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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %22.73
SABİT GÜNSEL 1 %0.08 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %47.62
0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %60.40
SELİM UYAR 113 %0.49 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AZKER 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %62.50
ADNAN BAŞTÜRK 2 %0.22 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %54.76
ALİ YALÇINDAĞ 183 %0.34 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %55.21
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı