60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.39
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.07
Şırnak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GENÇOĞLU 376 %0.65 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ TATAR 1257 %3.32 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 508 %1.13 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
SERDAR ÇEVİK 94 %3.10 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %90.91
NADİR YİĞİT 918 %39.83 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN MİRZAOĞLU 15 %1.22 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
HAKKAN ÖZDEMİR 11 %0.45 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
ABİT ŞANLI 7 %1.64 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİHAN BABAT 0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı