|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GENÇOĞLU
|376
|%0.65
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ TATAR
|1257
|%3.32
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|508
|%1.13
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|SERDAR ÇEVİK
|94
|%3.10
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %90.91
|NADİR YİĞİT
|918
|%39.83
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN MİRZAOĞLU
|15
|%1.22
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|HAKKAN ÖZDEMİR
|11
|%0.45
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
|ABİT ŞANLI
|7
|%1.64
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİHAN BABAT
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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