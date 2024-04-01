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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.74 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.57
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET PEKTAŞ 47 %1.09 Detay
BALIŞEYH Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ ŞEN 657 %46.60 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILMAZ 8 %0.71 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT ÖZDEM 861 %45.97 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL HASGÜL 646 %28.28 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİM BULUT 613 %13.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ TEKİNAY 3720 %3.74 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ULUSOY 165 %1.02 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FADİME ÇORAK 24 %1.20 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÖNDÜ ERTAN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı