|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET PEKTAŞ
|47
|%1.09
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ ŞEN
|657
|%46.60
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILMAZ
|8
|%0.71
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT ÖZDEM
|861
|%45.97
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL HASGÜL
|646
|%28.28
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİM BULUT
|613
|%13.48
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|3720
|%3.74
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ULUSOY
|165
|%1.02
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FADİME ÇORAK
|24
|%1.20
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DÖNDÜ ERTAN
|0
|%0
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