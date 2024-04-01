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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.51 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.64
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN ÇAPANİK 117 %1.01 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.83
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.29
HARUN UÇAR 1182 %1.81 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN TEMEL 5870 %24.43 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %93.81
İLHAN TÜRE 2550 %14.99 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KARA 377 %1.59 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
İSMAİL AKSOY 120 %1.72 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %86.81
CELAL GURUR 167 %0.63 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %96.73
AYDIN DALKIRAN 1503 %1.51 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
RIDVAN KOCATÜRK 324 %1.33 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARI 891 %2.43 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %99.74
RAMAZAN AKAR 2506 %2.61 Detay
SELENDİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DABAN 5729 %42.37 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
ALİYE ÖZER 2079 %3.08 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
MUSTAFA SERHAT ORHAN 18517 %18.50 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.49
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı