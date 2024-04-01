|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN ÇAPANİK
|117
|%1.01
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.83
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.29
|HARUN UÇAR
|1182
|%1.81
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN TEMEL
|5870
|%24.43
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %93.81
|İLHAN TÜRE
|2550
|%14.99
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KARA
|377
|%1.59
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
|İSMAİL AKSOY
|120
|%1.72
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KULA
Açılan Sandık Oranı %86.81
|CELAL GURUR
|167
|%0.63
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %96.73
|AYDIN DALKIRAN
|1503
|%1.51
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|RIDVAN KOCATÜRK
|324
|%1.33
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARI
|891
|%2.43
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %99.74
|RAMAZAN AKAR
|2506
|%2.61
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DABAN
|5729
|%42.37
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
|ALİYE ÖZER
|2079
|%3.08
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|18517
|%18.50
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.49
|0
|%0
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