|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK İLERİSOY
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %3.28
|ABDURREZZAK İLBEYİ
|255
|%4.48
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|BÜLENT TÜYLÜ
|8
|%1.54
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.31
|MUSTAFA DEMİRCİ
|88
|%1.30
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %2.43
|FARUK BAĞCI
|285
|%3.27
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.64
|METİN TÜRK
|157
|%3.03
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.80
|SALİH DOĞAN
|17
|%0.90
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %8.10
|KADİR KARACA
|627
|%3.28
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %9.03
|HAKAN ARABACI
|372
|%2.79
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
|OSMAN TOPAK
|9
|%0.39
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
|MUSTAFA KAZIM ALPAY
|15
|%2.09
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %5.62
|VEHBİ ORAKÇI
|412
|%3.67
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %4.22
|ZEYNEL ÖZMEN
|62
|%1.54
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %3.40
|YÜCEL SUNDUR
|53
|%1.03
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %8.12
|ALİ AÇIKGÖZ
|18
|%0.49
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.45
|YÜCEL EVSEN
|289
|%4.06
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %2.76
|MAHMUT OKUDAN
|275
|%4.35
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %2.41
|AHMET FATİH HATUNOĞLU
|119
|%1.14
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %1.31
|LOKMAN ÇELİK
|49
|%1.60
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %1.26
|HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU
|35
|%1.88
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.84
|AHMET YILMAZ
|169
|%4.91
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %9.06
|İSA ÇETİN
|199
|%1.54
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.62
|LEVENT METİN
|8
|%0.64
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %2.60
|BURHAN ASAF ŞAFAK
|140
|%2.41
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %2.80
|NEVZAT ŞAVLUK
|128
|%1.63
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.95
|MEHMET YAVAN
|124
|%1.06
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.31
|KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU
|63
|%0.95
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %1.88
|FAHRETTİN KARAKURT
|254
|%3.57
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.69
|CEMİL CEBİR
|88
|%2.31
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.90
|İSMET TEMEL
|18
|%0.94
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %25.19
|NECMETTİN DENİZ
|78
|%1.22
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %2.91
|ÖMER HAKVERDİ
|23
|%0.87
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %3.19
|GÜLŞEN KILINÇER
|22
|%0.51
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.46
|ÖMER URGUN
|347
|%4.41
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %2.83
|YASİN KUL
|408
|%5.16
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %3.30
|İBRAHİM GÖKAY
|176
|%3.32
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.23
|ORÇUN ŞEKERCİOĞLU
|227
|%5.32
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.77
|TURGUT SADIKOĞLU
|51
|%0.93
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %10.04
|GÖKHAN KASAP
|349
|%2.63
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