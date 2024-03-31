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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.37
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 29
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.99 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK İLERİSOY 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %3.28
ABDURREZZAK İLBEYİ 255 %4.48 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
BÜLENT TÜYLÜ 8 %1.54 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.31
MUSTAFA DEMİRCİ 88 %1.30 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %2.43
FARUK BAĞCI 285 %3.27 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.64
METİN TÜRK 157 %3.03 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.80
SALİH DOĞAN 17 %0.90 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %8.10
KADİR KARACA 627 %3.28 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %9.03
HAKAN ARABACI 372 %2.79 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
OSMAN TOPAK 9 %0.39 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
MUSTAFA KAZIM ALPAY 15 %2.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %5.62
VEHBİ ORAKÇI 412 %3.67 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %4.22
ZEYNEL ÖZMEN 62 %1.54 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %3.40
YÜCEL SUNDUR 53 %1.03 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %8.12
ALİ AÇIKGÖZ 18 %0.49 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.45
YÜCEL EVSEN 289 %4.06 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %2.76
MAHMUT OKUDAN 275 %4.35 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %2.41
AHMET FATİH HATUNOĞLU 119 %1.14 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %1.31
LOKMAN ÇELİK 49 %1.60 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %1.26
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU 35 %1.88 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.84
AHMET YILMAZ 169 %4.91 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %9.06
İSA ÇETİN 199 %1.54 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.62
LEVENT METİN 8 %0.64 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %2.60
BURHAN ASAF ŞAFAK 140 %2.41 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %2.80
NEVZAT ŞAVLUK 128 %1.63 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.95
MEHMET YAVAN 124 %1.06 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.31
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU 63 %0.95 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %1.88
FAHRETTİN KARAKURT 254 %3.57 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.69
CEMİL CEBİR 88 %2.31 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.90
İSMET TEMEL 18 %0.94 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %25.19
NECMETTİN DENİZ 78 %1.22 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %2.91
ÖMER HAKVERDİ 23 %0.87 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %3.19
GÜLŞEN KILINÇER 22 %0.51 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.46
ÖMER URGUN 347 %4.41 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %2.83
YASİN KUL 408 %5.16 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %3.30
İBRAHİM GÖKAY 176 %3.32 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.23
ORÇUN ŞEKERCİOĞLU 227 %5.32 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.77
TURGUT SADIKOĞLU 51 %0.93 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %10.04
GÖKHAN KASAP 349 %2.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı