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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%8.67 1
İL GENEL MECLİSİ
%11.72
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %44.11
RESUL ALTIN 3765 %12.34 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %53.10
AHMET KÜÇÜK 3034 %22.91 Detay
ARSİN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.85
HAMZA BİLGİN 2913 %50.38 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %43.48
SEDAT CUMUR 89 %1.49 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %43.75
GÖKHAN ŞAHİN 199 %4.59 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %27.12
HASAN FEHMİ GENÇCAN 157 %8.40 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %56.25
MUSTAFA CANSIZ 113 %8.38 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %51.11
TURGAY BAKAL 180 %3.91 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %68.29
HAMİ HACIOSMANOĞLU 702 %19.85 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %52.38
MUSTAFA KURT 183 %11.95 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %92.31
İSMAİL ÖZTÜRK 2470 %15.46 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %26.43
GÜNGÖR SARAL 1344 %22.90 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %31.21
HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN 2865 %5.68 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %36.36
FATİH YILMAZ 810 %28.07 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %67.74
ORHAN KAHVECİ 2380 %25.70 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %70.45
MUHAMMET BAHADIR 14 %0.24 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %28.74
ERDAL SAYİN 175 %3.95 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %52.07
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı