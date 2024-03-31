|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %44.11
|RESUL ALTIN
|3765
|%12.34
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %53.10
|AHMET KÜÇÜK
|3034
|%22.91
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %30.85
|HAMZA BİLGİN
|2913
|%50.38
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %43.48
|SEDAT CUMUR
|89
|%1.49
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %43.75
|GÖKHAN ŞAHİN
|199
|%4.59
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %27.12
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|157
|%8.40
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %56.25
|MUSTAFA CANSIZ
|113
|%8.38
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %51.11
|TURGAY BAKAL
|180
|%3.91
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %68.29
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|702
|%19.85
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %52.38
|MUSTAFA KURT
|183
|%11.95
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %92.31
|İSMAİL ÖZTÜRK
|2470
|%15.46
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OF
Açılan Sandık Oranı %26.43
|GÜNGÖR SARAL
|1344
|%22.90
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %31.21
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|2865
|%5.68
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|FATİH YILMAZ
|810
|%28.07
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %67.74
|ORHAN KAHVECİ
|2380
|%25.70
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %70.45
|MUHAMMET BAHADIR
|14
|%0.24
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %28.74
|ERDAL SAYİN
|175
|%3.95
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %52.07
|0
|%0
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