60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 28
  • Kazandığı Belde Sayısı 13
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.13 1
İL GENEL MECLİSİ
%7.31
Batman Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %79.17
ALPASLAN KARABULUT 2223 %49.39 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %41.18
ABDULLAH YALÇIN 34 %2.20 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %90.91
VEYSİ ŞEBAY 20 %0.89 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %98.53
ŞEHMUS ÇETİN 46 %0.36 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %10.37
TAHİR ZAMAN 197 %1.13 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %45.00
MESUT BAZ 413 %14.90 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
İMADEDDİN EKMİŞ 0 %0 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL EPYILDIZ 0 %0 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %12.50
AMİNE ÖZEL 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEYNİ ÖNEL 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
ABDULLAH TUNÇ 17 %2.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı