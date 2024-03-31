|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %79.17
|ALPASLAN KARABULUT
|2223
|%49.39
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %41.18
|ABDULLAH YALÇIN
|34
|%2.20
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %90.91
|VEYSİ ŞEBAY
|20
|%0.89
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %98.53
|ŞEHMUS ÇETİN
|46
|%0.36
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %10.37
|TAHİR ZAMAN
|197
|%1.13
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SASON
Açılan Sandık Oranı %45.00
|MESUT BAZ
|413
|%14.90
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İMADEDDİN EKMİŞ
|0
|%0
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL EPYILDIZ
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|AMİNE ÖZEL
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEYNİ ÖNEL
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ABDULLAH TUNÇ
|17
|%2.83
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