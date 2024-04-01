|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜN KAYA
|171
|%2.36
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %75.81
|HASAN KARA
|4382
|%38.43
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ŞİMŞEK
|6
|%0.72
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
|ADEM GÜNDÜZ
|189
|%4.47
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖZAN
|19
|%0.79
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|629
|%5.21
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE ÇAĞDAŞ
|624
|%2.07
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT GÜLEN
|12
|%1.34
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ATALAY
|118
|%3.04
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