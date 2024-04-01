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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN OKÇU 11 %0.95 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BOZKURT 243 %17.70 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER BAYKİZ 217 %16.21 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN DEMİR 115 %1.13 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ŞEN 1598 %3.45 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT YILMAZ 143 %1.94 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKBABA 47 %1.52 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ İŞÇAN 26 %1.81 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı