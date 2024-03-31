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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.41
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 32
  • Kazandığı Belde Sayısı 14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.27 3
İL GENEL MECLİSİ
%12.13
Yozgat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %40.43
MURAT SELVİ 180 %4.04 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUTLU ÇEKİÇ 1 %0.38 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %32.61
NAFİZ BAYER 8 %0.26 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİM İLBAY 0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
AYDIN ERGİŞİ 0 %0 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH DOĞAN 0 %0 Detay
KADIŞEHRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.92
DAVUT KARADAVUT 1043 %46.71 Detay
MERKEZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.45
KAZIM ARSLAN 9407 %37.27 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
HARUN ERDOĞAN 2 %0.08 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %68.75
MEHMET EMİN DURMUŞ 133 %2.02 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %3.70
ŞÜKRÜ ŞAHİN 0 %0 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %35.59
HASAN ÇELİK 510 %4.95 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ FATİH CANATAN 0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.71
MEHMET AĞAOĞLU 349 %2.67 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BÜYÜKKARADOĞAN 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR BEKDUR 0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAŞOL 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA ÖNSOY 21 %5.75 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇELİK 0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
İSA UZAR 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %14.29
LOMEN BAL 5 %4.10 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %50.00
ABDURRAHMAN KARTAL 0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.86
TEVFİK ŞAHİNER 320 %54.05 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN YÜCESOY 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
SÜLEYMAN TOKAT 9 %4.81 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MERMERTAŞ 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA TÜRKBEN 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH GÜVENÇ 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
SENEM DEĞERLİ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ERSUNGUR 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
ŞERAFETTİN ÜNAL 41 %8.80 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA BARUT 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKŞEN KORKMAZ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE ŞENER 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÇAĞLAYAN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı