|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %40.43
|MURAT SELVİ
|180
|%4.04
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUTLU ÇEKİÇ
|1
|%0.38
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|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %32.61
|NAFİZ BAYER
|8
|%0.26
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİM İLBAY
|0
|%0
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|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %20.00
|AYDIN ERGİŞİ
|0
|%0
|Detay
|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
|DAVUT KARADAVUT
|1043
|%46.71
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %57.45
|KAZIM ARSLAN
|9407
|%37.27
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|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|HARUN ERDOĞAN
|2
|%0.08
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|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %68.75
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|133
|%2.02
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|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %3.70
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|0
|%0
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %35.59
|HASAN ÇELİK
|510
|%4.95
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|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ FATİH CANATAN
|0
|%0
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|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %85.71
|MEHMET AĞAOĞLU
|349
|%2.67
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BÜYÜKKARADOĞAN
|0
|%0
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR BEKDUR
|0
|%0
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAŞOL
|0
|%0
|Detay
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ÖNSOY
|21
|%5.75
|Detay
|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA UZAR
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|LOMEN BAL
|5
|%4.10
|Detay
|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ABDURRAHMAN KARTAL
|0
|%0
|Detay
|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|TEVFİK ŞAHİNER
|320
|%54.05
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN YÜCESOY
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
|SÜLEYMAN TOKAT
|9
|%4.81
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MERMERTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA TÜRKBEN
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÜVENÇ
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SENEM DEĞERLİ
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ERSUNGUR
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ŞERAFETTİN ÜNAL
|41
|%8.80
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|
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA BARUT
|0
|%0
|Detay
|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKŞEN KORKMAZ
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE ŞENER
|0
|%0
|Detay
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÇAĞLAYAN
|0
|%0
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