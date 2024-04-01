|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL DOĞANAY
|1
|%0.15
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA TURGUT
|5
|%0.25
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ ALBAYRAK
|9
|%0.41
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN BAHÇECİ
|60
|%1.33
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÇİĞDEM
|82
|%0.68
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAAN KILIÇOĞLU
|1758
|%2.49
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR YILMAZ
|281
|%3.51
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|VELİ ÇAKIR
|13
|%2.77
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA GÜR
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖCBE
|0
|%0
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