|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %46.67
|AYDIN BODUR
|177
|%20.73
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %91.60
|ÖMER DUMAN
|772
|%3.02
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %9.09
|0
|%0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TALIÇ
|66
|%2.05
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %63.64
|İSMAİL HAKKI KARAGÖL
|19
|%1.27
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %31.37
|MÜZEYYEN KÖKSALDI
|41
|%1.21
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %50.00
|GALİP USTA
|28
|%1.20
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %56.82
|ŞEREF BAŞKAN
|90
|%1.79
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ADEM KURU
|3
|%0.63
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMÜR
|991
|%17.44
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.36
|MESUT AYDIN
|708
|%1.22
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %40.91
|CEVDET MELİKOĞLU
|35
|%1.62
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %46.67
|0
|%0
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %68.89
|MUSTAFA SİNAN KEŞMER
|95
|%1.28
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇAYAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SELAHATDİN KARAHASAN
|192
|%33.33
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %88.89
|HİKMET DUMAN
|256
|%15.87
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SONER ERKAN
|53
|%40.46
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE
|0
|%0
|Detay
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ YILMAZ
|0
|%0
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