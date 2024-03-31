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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.09
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %46.67
AYDIN BODUR 177 %20.73 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %91.60
ÖMER DUMAN 772 %3.02 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %9.09
0 %0 Detay
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TALIÇ 66 %2.05 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %63.64
İSMAİL HAKKI KARAGÖL 19 %1.27 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %31.37
MÜZEYYEN KÖKSALDI 41 %1.21 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %50.00
GALİP USTA 28 %1.20 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %56.82
ŞEREF BAŞKAN 90 %1.79 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %16.67
ADEM KURU 3 %0.63 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMÜR 991 %17.44 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.36
MESUT AYDIN 708 %1.22 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %40.91
CEVDET MELİKOĞLU 35 %1.62 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %46.67
0 %0 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %68.89
MUSTAFA SİNAN KEŞMER 95 %1.28 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÇAYAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %33.33
SELAHATDİN KARAHASAN 192 %33.33 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET MUSTAFA ÖZKAN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %88.89
HİKMET DUMAN 256 %15.87 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
SONER ERKAN 53 %40.46 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP RUKİYE GÖKÇE 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ YILMAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı