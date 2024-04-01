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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.98 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.12
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBU BEKİR TAŞKIRAN 267 %8.26 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF NALBAT 62 %0.62 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.26
MUSTAFA AYDEMİR 2530 %1.98 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BAYRAM KABALAK 464 %7.77 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA DÖNEL 43 %1.44 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KIVRAK 169 %1.39 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
HALİL TOPRAK 11 %4.91 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAMİ ÇALKAR 4 %0.38 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ŞAHİN 405 %16.25 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı