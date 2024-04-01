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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.78
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ 1306 %45.11 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN SALDUZ 1 %0.08 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ERDOĞAN 617 %1.24 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ERDEM SEVİLMİŞ 576 %11.40 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AKTAŞ 403 %10.30 Detay
HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ONAY 88 %5.94 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBULFEZ KAMACI 42 %1.92 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı