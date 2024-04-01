|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|415
|%3.07
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN GÜNDOĞDU
|2198
|%1.76
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|1704
|%14.31
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|1780
|%24.99
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ÖZDEN
|212
|%2.33
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KARAYİĞİT
|4275
|%51.23
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT AKSU
|2253
|%3.27
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ŞAHİN
|188
|%1.12
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY KAYA
|240
|%2.19
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL KALYONCU
|375
|%4.06
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİREL
|207
|%3.88
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ZİL
|155
|%2.12
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|3656
|%22.40
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT ERŞARU
|1176
|%6.72
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YILMAZ
|1264
|%13.72
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ GÜMÜŞ
|281
|%1.38
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAKİ
|405
|%2.56
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %98.98
|HAYATİ BALCI
|7780
|%10.45
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