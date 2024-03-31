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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.94
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 35
  • Kazandığı Belde Sayısı 15
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%42.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.64 5
İL GENEL MECLİSİ
%20.47
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %23.81
YAVUZ SELİM DEMİREL 5 %2.86 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %50.00
RAMAZAN SOYCAK 610 %35.12 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %50.42
CANER ÖZDEMİR 1259 %4.65 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %36.73
FATİH ORHAN 918 %29.46 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %15.61
HÜSEYİN MUŞMAL 1942 %38.91 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %32.22
YAVUZ DEMİRÖRS 233 %6.56 Detay
ÇELTİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
AHMET HULİSİ ALTUNKALEM 526 %52.08 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %41.61
0 %0 Detay
ÇUMRA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.31
MEHMET AYDIN 1496 %40.80 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ TAŞLIBEL 219 %7.63 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
MEHMET AKİF ÖZÇELİK 7 %10.61 Detay
DOĞANHİSAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.17
ALİ ÖZTOKLU 2561 %37.31 Detay
EMİRGAZİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.00
MESUT MERTCAN 95 %51.91 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %16.71
ÖZKAN ÖZGÜVEN 2019 %15.23 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
ALİ YILMAZ 1942 %34.12 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %25.53
SİNAN DİNLER 19 %1.32 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %55.00
RAMAZAN KOÇAK 41 %2.57 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
MEHMET SARICAN 15 %0.27 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %18.92
MEHMET İLBAY 1203 %22.82 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %24.51
SALİH SUNAY 302 %9.03 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.41
MUHAMMET TOY 358 %7.86 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %12.27
İSA GÖKHAN DUYSAK 4856 %23.57 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %23.48
ORHAN YÜKSEL 538 %13.08 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %14.68
MUSTAFA ÖZERDEM 6160 %25.36 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %15.58
NECATİ KOÇ 310 %14.40 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %21.28
ALİ KEMAL KARA 17113 %25.86 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %8.38
MEVLÜT ÇENESİZ 115 %4.39 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
FATİH KARABAY 57 %1.44 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
ÜMİT DEMİR 12 %2.04 Detay
YALIHÜYÜK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
MEHMET ALİ YILMAZ 57 %46.34 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %79.17
ALİ SEVER 1300 %14.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı