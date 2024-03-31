|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %23.81
|YAVUZ SELİM DEMİREL
|5
|%2.86
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|RAMAZAN SOYCAK
|610
|%35.12
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %50.42
|CANER ÖZDEMİR
|1259
|%4.65
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %36.73
|FATİH ORHAN
|918
|%29.46
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %15.61
|HÜSEYİN MUŞMAL
|1942
|%38.91
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %32.22
|YAVUZ DEMİRÖRS
|233
|%6.56
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %14.29
|AHMET HULİSİ ALTUNKALEM
|526
|%52.08
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %41.61
|0
|%0
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %11.31
|MEHMET AYDIN
|1496
|%40.80
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|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ TAŞLIBEL
|219
|%7.63
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|MEHMET AKİF ÖZÇELİK
|7
|%10.61
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %54.17
|ALİ ÖZTOKLU
|2561
|%37.31
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.00
|MESUT MERTCAN
|95
|%51.91
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %16.71
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|2019
|%15.23
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
|ALİ YILMAZ
|1942
|%34.12
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|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %25.53
|SİNAN DİNLER
|19
|%1.32
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|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %55.00
|RAMAZAN KOÇAK
|41
|%2.57
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|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
|MEHMET SARICAN
|15
|%0.27
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %18.92
|MEHMET İLBAY
|1203
|%22.82
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|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %24.51
|SALİH SUNAY
|302
|%9.03
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|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.41
|MUHAMMET TOY
|358
|%7.86
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|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %12.27
|İSA GÖKHAN DUYSAK
|4856
|%23.57
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|
KULU
Açılan Sandık Oranı %23.48
|ORHAN YÜKSEL
|538
|%13.08
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|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %14.68
|MUSTAFA ÖZERDEM
|6160
|%25.36
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %15.58
|NECATİ KOÇ
|310
|%14.40
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %21.28
|ALİ KEMAL KARA
|17113
|%25.86
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %8.38
|MEVLÜT ÇENESİZ
|115
|%4.39
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
|FATİH KARABAY
|57
|%1.44
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %13.04
|ÜMİT DEMİR
|12
|%2.04
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|MEHMET ALİ YILMAZ
|57
|%46.34
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %79.17
|ALİ SEVER
|1300
|%14.28
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