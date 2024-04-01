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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.89 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.26
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK ÇAĞLAR 6 %0.38 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKAYA 1 %0.29 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YURT 120 %2.18 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELİL DURMAZ 11 %0.49 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAGÖZ 41 %0.86 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÖKSAL GÜLER 62 %4.24 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DOĞRU 37 %2.75 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇİMEN 28 %0.76 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.28
SELMAN MÜJDECİ 799 %1.89 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE FURKAN HALİLOĞLU 59 %1.00 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR SALEPCİ 12 %0.95 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KUŞCU 35 %3.47 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN DEMİRCİ 24 %1.95 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %42.86
EMRE METİN 1 %0.19 Detay
YAYLAKENT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
AYHAN ÇAVUŞ 221 %45.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı