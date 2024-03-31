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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.89 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.74
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %19.01
MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR 48 %0.23 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %35.29
FİLİZ KUBİLAY 118 %1.17 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %38.24
MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU 10 %0.17 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %15.91
ENGİN DAĞ 98 %0.63 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %76.67
SERDAR OĞUZ ÇELİKEL 5 %0.08 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %55.56
FARUK ÖĞE 56 %0.37 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %45.13
ALİ SÜMENOĞLU 12 %0.05 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %28.27
HÜSEYİN SU 144 %0.73 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %18.61
ERSİN TOPTAŞ 134 %0.85 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %26.47
ABDULLAH YAMAÇ 53 %0.60 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %13.66
RABİA TİLKİCİ 103 %1.81 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %44.30
DURSUN ÇELEBİ 53 %0.65 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %6.06
İSMAİL DURMUŞ 14 %0.79 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı