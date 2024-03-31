|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %19.01
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|48
|%0.23
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %35.29
|FİLİZ KUBİLAY
|118
|%1.17
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %38.24
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|10
|%0.17
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %15.91
|ENGİN DAĞ
|98
|%0.63
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %76.67
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|5
|%0.08
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|FARUK ÖĞE
|56
|%0.37
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %45.13
|ALİ SÜMENOĞLU
|12
|%0.05
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %28.27
|HÜSEYİN SU
|144
|%0.73
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %18.61
|ERSİN TOPTAŞ
|134
|%0.85
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %26.47
|ABDULLAH YAMAÇ
|53
|%0.60
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %13.66
|RABİA TİLKİCİ
|103
|%1.81
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ULA
Açılan Sandık Oranı %44.30
|DURSUN ÇELEBİ
|53
|%0.65
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %6.06
|İSMAİL DURMUŞ
|14
|%0.79
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