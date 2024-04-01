|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEKİN AYANTAŞ
|5317
|%22.04
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALTINGÖZ
|13489
|%6.40
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT TAŞAN
|378
|%3.46
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇAKMAK
|280
|%1.48
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇALIŞKAN
|706
|%2.24
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN TAŞDEMİR
|464
|%4.75
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERİKLİ
|8095
|%1.44
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERDOĞAN
|15064
|%27.49
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN BOĞAZLİ
|562
|%1.95
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR BALOĞLU
|10629
|%2.96
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPARSLAN İLGÜN
|28
|%1.27
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH AYDEMİR
|1120
|%1.26
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇAKIR
|145
|%2.21
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ERCAN
|587
|%3.03
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ UYSAL
|1083
|%3.04
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARADAĞLI
|176
|%1.92
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT ALİ ARSLAN
|23111
|%4.52
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFULLAH KÖKEN
|948
|%4.31
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN EKİNCİ
|12770
|%3.38
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL VAROL
|539
|%2.97
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF HAMDEMİR
|5198
|%7.39
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM BAŞ
|15851
|%18.03
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET DOĞAN
|1257
|%6.48
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH GÜNER
|20009
|%6.61
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAMZE KILINÇ
|9890
|%2.42
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