|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AYHAN
|196
|%1.66
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ALDEMİR
|550
|%2.90
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|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KURUBAŞ
|337
|%2.26
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE KARAARSLAN
|1835
|%2.64
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ARDUÇ
|60
|%1.09
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AŞKAR
|297
|%2.47
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL KORKMAZ
|1197
|%5.40
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ZEREN
|1542
|%2.78
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|AHMET DORUK
|16
|%1.64
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|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|MURAT AKGÜL
|7
|%1.04
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ŞENOL TOPTAN
|26
|%1.50
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR ELİBAŞ
|84
|%1.78
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|KADİR AKDOĞAN
|10
|%0.83
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|YASİN ORUÇ
|17
|%0.55
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ CAYMAZ
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|BEHÇET AÇAR
|18
|%0.95
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|RECEP BARIŞ ŞEN
|7
|%0.45
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|YASİN BAKIR
|1
|%0.21
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|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|CUMHUR KARAYEL
|20
|%1.27
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN GÖNÜLTAŞ
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK TOPALOĞLU
|18
|%1.11
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|AYKUT TÜRKOĞLU
|16
|%1.57
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|LEVENT KATIRCI
|21
|%0.75
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|HAKAN YILMAZ
|5
|%0.20
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