|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %92.41
|HÜR ERDEM ÜNAL
|259
|%0.49
|Detay
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %72.97
|İBRAHİM EMRE AKBAŞ
|73
|%0.22
|Detay
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %76.86
|MUAMMER SARIBAŞ
|58
|%0.28
|Detay
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %66.91
|MURAT KAN
|684
|%0.61
|Detay
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %68.83
|MUTLU METİN
|64
|%0.14
|Detay
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ÖZGÜR ÇOLAK
|1
|%0.02
|Detay
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %32.62
|ÖMER KARASU
|164
|%0.17
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %57.59
|ÜMİT TOKER
|813
|%0.51
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %70.23
|AHMET BİLER
|27
|%0.14
|Detay
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %48.28
|SALİM AY
|230
|%0.37
|Detay
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %60.74
|ADNAN ÇAM
|60
|%0.33
|Detay
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %86.52
|NAZİF TUNAHAN ŞEN
|42
|%0.24
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %78.96
|MURAT BİÇER
|159
|%0.26
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %67.42
|MELİH BAŞYİĞİT
|23
|%0.15
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %62.59
|EVREN ŞAHİN
|990
|%0.58
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|YAŞAR ELMAS
|3
|%0.04
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %50.61
|ERCAN GÜÇ
|153
|%0.14
|Detay
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %78.09
|ALAETTİN YILMAZ
|3604
|%6.51
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %69.77
|HASAN HÜSEYİN LEVENT
|41
|%0.32
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %73.81
|YUSUF ŞİMŞEK
|2
|%0.01
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %52.02
|SELİM TAŞKIN
|176
|%0.20
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %91.57
|HAMZA TAÇYILDIZ
|28
|%0.04
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %85.35
|YUSUF AYDOĞAN
|350
|%0.35
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %45.27
|RAMAZAN DURAN
|15
|%0.09
|Detay
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %62.18
|ORHAN HALICI
|91
|%0.19
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %55.63
|TANER VURAL
|24
|%0.12
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %66.32
|EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK
|6
|%0.04
|Detay
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %67.36
|HASAN HARMANKAYA
|79
|%0.21
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %50.41
|İSMAİL TANAS
|644
|%1.06
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %57.89
|SAMET KOÇLU
|84
|%0.32
|Detay