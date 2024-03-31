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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 38
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.47 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.65
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %92.41
HÜR ERDEM ÜNAL 259 %0.49 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %72.97
İBRAHİM EMRE AKBAŞ 73 %0.22 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %76.86
MUAMMER SARIBAŞ 58 %0.28 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %66.91
MURAT KAN 684 %0.61 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %68.83
MUTLU METİN 64 %0.14 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
ÖZGÜR ÇOLAK 1 %0.02 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %32.62
ÖMER KARASU 164 %0.17 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %57.59
ÜMİT TOKER 813 %0.51 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %70.23
AHMET BİLER 27 %0.14 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %48.28
SALİM AY 230 %0.37 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %60.74
ADNAN ÇAM 60 %0.33 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %86.52
NAZİF TUNAHAN ŞEN 42 %0.24 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %78.96
MURAT BİÇER 159 %0.26 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %67.42
MELİH BAŞYİĞİT 23 %0.15 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %62.59
EVREN ŞAHİN 990 %0.58 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
YAŞAR ELMAS 3 %0.04 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %50.61
ERCAN GÜÇ 153 %0.14 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %78.09
ALAETTİN YILMAZ 3604 %6.51 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %69.77
HASAN HÜSEYİN LEVENT 41 %0.32 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %73.81
YUSUF ŞİMŞEK 2 %0.01 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %52.02
SELİM TAŞKIN 176 %0.20 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %91.57
HAMZA TAÇYILDIZ 28 %0.04 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %85.35
YUSUF AYDOĞAN 350 %0.35 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %45.27
RAMAZAN DURAN 15 %0.09 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %62.18
ORHAN HALICI 91 %0.19 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %55.63
TANER VURAL 24 %0.12 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %66.32
EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK 6 %0.04 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %67.36
HASAN HARMANKAYA 79 %0.21 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %50.41
İSMAİL TANAS 644 %1.06 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %57.89
SAMET KOÇLU 84 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı