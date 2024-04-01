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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%13.74 0
İL GENEL MECLİSİ
%13.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL SÜMER 2998 %16.76 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NEBİ AVCİ 403 %8.42 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL SADAK 31 %1.80 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZDEMİR 3629 %21.06 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TOPRAK 3380 %8.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF ATALAY 14173 %13.74 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK PARLAK 132 %6.45 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BUZ 1313 %40.04 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ERGEN 140 %18.64 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED FURKAN GÖKSU 9 %0.76 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN TİP 38 %3.31 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYZULLAH GÖKSU 6 %0.44 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR ÖZLEYİK 6 %0.50 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR KARAMAN 3 %0.31 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKBİLEK 5 %0.47 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAHİTTİN DEMİR 7 %0.50 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇELİKER 21 %0.91 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMALİ ATAĞAN 199 %13.17 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı