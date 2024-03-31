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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.83
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.91 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.55
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ÇEKİÇ 5 %0.28 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %98.15
ŞERAFETTİN MERAL 1023 %9.17 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %66.67
YASİN SIR 290 %17.04 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KAYA 4 %0.24 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.65
SALİM İÇLİ 2093 %1.91 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.84
İHSAN ALBAYRAK 25 %0.24 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÜNDOĞAN 1 %0.05 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %96.00
HARUN HÖL 11 %0.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HURŞİT CEYLAN 3 %0.16 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
SONER KAYACI 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
NAİL KIZIL 25 %2.71 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA ARKIN 179 %21.21 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
İBRAHİM SEVDİ 5 %0.46 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ENES KESER 10 %0.64 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ KAYACI 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ BÜTEV 78 %6.54 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN MELENDİZLİ 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN BÜDÜN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %83.33
MEHMET GÜZEL 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KAYMAZ 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YERLİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı