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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.94 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.90
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KORKMAZ 1785 %24.85 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GENÇAY YILMAZ 2928 %4.16 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEHİM TOPÇU 4187 %8.34 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CAN 473 %10.31 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAYGUSUZ 22064 %13.98 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL ABİDİN TURAN 6187 %20.93 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN DENGİZ 2223 %4.30 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAŞİT KOLAY 219 %2.61 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER TANIR 14036 %31.78 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL MEVLÜT COŞKUN 1005 %1.44 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT SEVİM 2217 %3.39 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK 9534 %3.14 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ACAR 322 %2.33 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YAVUZ 1463 %3.03 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KOÇAK 28738 %5.85 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM KAYA 2197 %6.37 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİMETULLAH NARMAN 24362 %7.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı