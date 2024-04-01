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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.61 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.91
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
HİKMET ÖZKAN 105 %1.60 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER AKMEŞE 19 %0.46 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %88.00
YASİN KAZANKAYA 87 %1.10 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
MENDERES DURGUT 1018 %26.38 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİH YILDIRIM 5 %0.28 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜÇBİLMEZ 114 %2.49 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KÜÇÇÜK 25 %0.50 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜNER 167 %7.52 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
LEMAN BAŞOL 28 %0.51 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %96.62
DİNÇ BİÇER 4065 %1.73 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK GÜLER 671 %19.76 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
OKAN BÜYÜKSARI 122 %1.41 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR ALTINEL 165 %1.26 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %77.17
MEHMET TACETTİN SARIOĞLU 1928 %1.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı