|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|HİKMET ÖZKAN
|105
|%1.60
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER AKMEŞE
|19
|%0.46
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %88.00
|YASİN KAZANKAYA
|87
|%1.10
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.15
|MENDERES DURGUT
|1018
|%26.38
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HAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİH YILDIRIM
|5
|%0.28
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|114
|%2.49
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÜÇÇÜK
|25
|%0.50
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜNER
|167
|%7.52
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %98.31
|LEMAN BAŞOL
|28
|%0.51
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %96.62
|DİNÇ BİÇER
|4065
|%1.73
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK GÜLER
|671
|%19.76
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.75
|OKAN BÜYÜKSARI
|122
|%1.41
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|165
|%1.26
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %77.17
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|1928
|%1.13
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