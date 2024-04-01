|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ KAYA
|36
|%1.09
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL OKUTUR
|319
|%3.26
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DURMUŞ
|156
|%2.44
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KESTİOĞLU
|177
|%1.38
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN YILMAZ
|16
|%0.38
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN DEMİRCİ
|269
|%1.88
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP AYDIN
|56
|%1.83
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUN ALTUN
|11
|%0.30
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL AŞCİ
|97
|%2.32
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