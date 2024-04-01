60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.88 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.06
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ KAYA 36 %1.09 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL OKUTUR 319 %3.26 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DURMUŞ 156 %2.44 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KESTİOĞLU 177 %1.38 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN YILMAZ 16 %0.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAN DEMİRCİ 269 %1.88 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP AYDIN 56 %1.83 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUN ALTUN 11 %0.30 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL AŞCİ 97 %2.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı