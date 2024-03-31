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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.00 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.83
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %22.38
RASİM ÖZTÜRK 362 %5.52 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %27.23
ŞABAN DOĞRU 643 %1.93 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %19.58
ORHAN KAYA 139 %1.23 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %40.74
AHMET EŞKİL 123 %1.29 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %24.84
KEMAL ATEŞ 35 %0.21 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %16.73
YILDIRAY YILDIZ 109 %1.02 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %58.59
MİTHAT BOZDAĞ 705 %5.15 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %17.16
ALİ KARAKAYA 54 %1.17 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %29.48
AYDIN KAYA 482 %1.35 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %47.76
ŞEREF VARDİ 7496 %31.06 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %11.11
FEVZİ KURMUŞ 9 %1.57 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %53.61
ORHAN KILIÇ 181 %1.42 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %33.93
MEHMET YILDIZ 1382 %8.84 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %25.54
ÖZCAN ŞİRİN 11 %0.07 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %20.95
AHMET SAĞLAM 1586 %35.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı