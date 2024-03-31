|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %22.38
|RASİM ÖZTÜRK
|362
|%5.52
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %27.23
|ŞABAN DOĞRU
|643
|%1.93
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %19.58
|ORHAN KAYA
|139
|%1.23
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %40.74
|AHMET EŞKİL
|123
|%1.29
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %24.84
|KEMAL ATEŞ
|35
|%0.21
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %16.73
|YILDIRAY YILDIZ
|109
|%1.02
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %58.59
|MİTHAT BOZDAĞ
|705
|%5.15
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %17.16
|ALİ KARAKAYA
|54
|%1.17
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %29.48
|AYDIN KAYA
|482
|%1.35
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %47.76
|ŞEREF VARDİ
|7496
|%31.06
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FEVZİ KURMUŞ
|9
|%1.57
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %53.61
|ORHAN KILIÇ
|181
|%1.42
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %33.93
|MEHMET YILDIZ
|1382
|%8.84
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %25.54
|ÖZCAN ŞİRİN
|11
|%0.07
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %20.95
|AHMET SAĞLAM
|1586
|%35.49
|Detay