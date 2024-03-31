|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %69.23
|ERDEM ÖZMEN
|4
|%0.28
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERAY SEZER
|6
|%0.34
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %70.59
|AZİZ MADEN
|47
|%1.78
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|HAKKI ERASLAN
|4
|%0.34
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖNEY
|4
|%0.10
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE BARAN YÜKSEK
|4
|%0.22
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE AKBIYIK
|14
|%0.21
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN DEMİR
|9
|%0.47
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MESUT AÇAR
|43
|%3.57
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYAZIT SARUL
|151
|%20.41
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|HÜSEYİN ÇOBAN
|123
|%37.16
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|EVREN ÜLKER
|3
|%0.17
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %78.57
|BURHAN KARAMADEN
|9
|%0.22
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAĞIR
|110
|%7.09
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.04
|METİN TOPALOĞLU
|1223
|%2.83
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNMEZ
|0
|%0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ SARUL
|10
|%0.87
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN DEMİR
|5
|%0.23
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %90.00
|MEHMET ALİ TOPCU
|118
|%1.42
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|İBRAHİM DEMİR
|1501
|%11.52
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