60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:15
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%72.47
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.83 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.36
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %69.23
ERDEM ÖZMEN 4 %0.28 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERAY SEZER 6 %0.34 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %70.59
AZİZ MADEN 47 %1.78 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %62.50
HAKKI ERASLAN 4 %0.34 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖNEY 4 %0.10 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFE BARAN YÜKSEK 4 %0.22 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE AKBIYIK 14 %0.21 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN DEMİR 9 %0.47 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MESUT AÇAR 43 %3.57 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYAZIT SARUL 151 %20.41 Detay
HANÖNÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
HÜSEYİN ÇOBAN 123 %37.16 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
EVREN ÜLKER 3 %0.17 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %78.57
BURHAN KARAMADEN 9 %0.22 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAĞIR 110 %7.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %67.04
METİN TOPALOĞLU 1223 %2.83 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÖNMEZ 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ SARUL 10 %0.87 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN DEMİR 5 %0.23 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %90.00
MEHMET ALİ TOPCU 118 %1.42 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %75.00
İBRAHİM DEMİR 1501 %11.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı