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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.81
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%74.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.85 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.73
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %88.89
FATİH TAŞ 39 %2.09 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHTAP TEMELTAŞ 631 %2.73 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %70.00
MUHAMMET YENİGÜL 17 %0.91 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.84
İDRİS TURGUT 2977 %3.85 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %82.35
GÜLAY BOZ 44 %1.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECAT ERDEN 7 %0.42 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ GÖKMEN 11 %0.51 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
FATİH DEMİRDELEN 8 %0.57 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %83.33
TUGAY ERGEN 101 %7.42 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
HÜSEYİN ERDOĞAN 0 %0 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE SOYER 0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜMÜŞ 207 %10.83 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
DAVUT YILDIRIM 97 %11.16 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
YAHYA ABALIOĞLU 5 %0.22 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
ÖKKEŞ SERDAR KIZAR 54 %2.27 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %87.50
FARUK AFŞAR 17 %0.88 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %85.71
YUNUS TOK 8 %0.47 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
RAMAZAN ERTAN 315 %32.34 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR GÜMÜŞ 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
YALÇIN CANBAZ 9 %0.29 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %18.18
SEZAİ ERYILMAZ 3 %0.57 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
TURAN ŞAHİN 3 %0.19 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
MUSTAFA AVCI 4 %0.48 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL KOÇ 97 %3.58 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÖZTÜRK 18 %0.54 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
ÖMER VAROL 72 %10.01 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı