|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYDIN
|31
|%1.81
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA TORUN
|5
|%0.19
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CEMAL TÜRKUĞUR
|3
|%0.34
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAİ ÇELİKTEN
|3854
|%58.91
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN OCAKCI
|326
|%5.28
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ KIRKAÇ
|16
|%1.00
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN ÖZTÜRK
|25
|%1.36
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT UYANIK
|199
|%3.80
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KALKAN
|5564
|%3.09
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÇINAR
|338
|%2.80
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN BAŞAR
|144
|%1.69
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMALETTİN KARACALAR
|637
|%29.55
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ATEŞ
|24
|%0.69
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|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA DOĞAN
|50
|%0.80
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AKAY
|0
|%0
|Detay
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay
|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH YILMAZ ERCANLI
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ KAĞAN ÜNAL
|0
|%0
|Detay
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER DİKİCİ
|0
|%0
|Detay
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ AYDEMİR
|0
|%0
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