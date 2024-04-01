|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH SAYIR
|4
|%0.12
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KOCATAŞ
|4
|%0.15
|Detay
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL UYSAL
|725
|%3.99
|Detay
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSHAK MURAT ÇAY
|31
|%0.35
|Detay
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED UYSAL
|42
|%0.75
|Detay
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ SARIKAYA
|8
|%0.20
|Detay
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ÖZTÜRK
|288
|%1.81
|Detay
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET YÖRÜK
|86
|%0.76
|Detay
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN YUSUF ÖZEN
|4
|%0.18
|Detay
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA ÖZCAN
|3
|%0.20
|Detay
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR UYSAL
|14
|%0.52
|Detay
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN ÇALIŞKAN
|100
|%1.22
|Detay
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN YAVUZ
|17
|%1.80
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ SARIDERE
|2844
|%2.12
|Detay
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇÖL
|5805
|%29.96
|Detay
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİFE SARIKAYA
|9
|%0.36
|Detay
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARSLAN
|50
|%0.57
|Detay
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KORKMAZ
|5
|%0.24
|Detay
|
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ARSLAN
|84
|%4.82
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYİP AKSOY
|136
|%6.75
|Detay
|
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA SER
|22
|%0.98
|Detay
|
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TOKAT
|34
|%1.23
|Detay
|
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAMIŞ
|99
|%6.11
|Detay
|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN GÜLEÇ
|2
|%0.21
|Detay
|
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK ÖZCAN
|51
|%2.76
|Detay
|
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM KUŞKONAR
|7
|%0.42
|Detay
|
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BASRİ BAŞPINAR
|13
|%0.32
|Detay
|
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER IŞIKLI
|357
|%23.49
|Detay
|
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞBA AKKOYUN
|177
|%3.73
|Detay
|
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KULANTAŞ
|51
|%2.57
|Detay
|
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM GENÇ
|9
|%0.57
|Detay
|
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT GÖNÜL
|18
|%0.81
|Detay
|
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ŞAHBAZ
|9
|%0.86
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAVDAR
|7
|%0.48
|Detay
|
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT ÖZTÜRK
|43
|%0.95
|Detay
|
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN ÇAĞRI ÇAKIR
|5
|%0.28
|Detay
|
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR KASAP
|551
|%33.89
|Detay
|
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYDİ ÇETİN
|511
|%27.76
|Detay
|
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ER
|17
|%1.04
|Detay
|
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN YILDIRIM
|13
|%0.98
|Detay
|
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÇÖYGÜN
|432
|%23.44
|Detay
|
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KARATEPE
|62
|%3.00
|Detay
|
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN NERGİZ
|386
|%29.49
|Detay
|
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SOYGAN
|390
|%19.07
|Detay
|
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL AKKUŞ
|34
|%3.01
|Detay
|
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP YAŞAR
|7
|%0.39
|Detay
|
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AYGÜN
|1121
|%39.07
|Detay
|
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN UĞUR
|66
|%6.73
|Detay
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÇAVDAR
|12
|%0.92
|Detay
|
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT AKKUŞ
|787
|%31.90
|Detay
|
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH MEŞECİKLİ
|60
|%3.07
|Detay
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR AVCIL
|323
|%9.85
|Detay
|
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR TUNÇ
|14
|%0.61
|Detay
|
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ÇAKIR
|41
|%2.28
|Detay
|
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH DURMUŞ
|14
|%0.87
|Detay
|
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BELKIS SARIKAYA
|2
|%0.13
|Detay