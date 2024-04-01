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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.12 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.31
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH SAYIR 4 %0.12 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KOCATAŞ 4 %0.15 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL UYSAL 725 %3.99 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK MURAT ÇAY 31 %0.35 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED UYSAL 42 %0.75 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ SARIKAYA 8 %0.20 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ÖZTÜRK 288 %1.81 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET YÖRÜK 86 %0.76 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN YUSUF ÖZEN 4 %0.18 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA ÖZCAN 3 %0.20 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR UYSAL 14 %0.52 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN ÇALIŞKAN 100 %1.22 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN YAVUZ 17 %1.80 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ SARIDERE 2844 %2.12 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇÖL 5805 %29.96 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİFE SARIKAYA 9 %0.36 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARSLAN 50 %0.57 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KORKMAZ 5 %0.24 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ARSLAN 84 %4.82 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYİP AKSOY 136 %6.75 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA SER 22 %0.98 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TOKAT 34 %1.23 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAMIŞ 99 %6.11 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN GÜLEÇ 2 %0.21 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK ÖZCAN 51 %2.76 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM KUŞKONAR 7 %0.42 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
BASRİ BAŞPINAR 13 %0.32 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER IŞIKLI 357 %23.49 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA AKKOYUN 177 %3.73 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KULANTAŞ 51 %2.57 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM GENÇ 9 %0.57 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT GÖNÜL 18 %0.81 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ŞAHBAZ 9 %0.86 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAVDAR 7 %0.48 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT ÖZTÜRK 43 %0.95 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN ÇAĞRI ÇAKIR 5 %0.28 Detay
KARAMIKKARACAÖREN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜZEYİR KASAP 551 %33.89 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDİ ÇETİN 511 %27.76 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ER 17 %1.04 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN YILDIRIM 13 %0.98 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÇÖYGÜN 432 %23.44 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KARATEPE 62 %3.00 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN NERGİZ 386 %29.49 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SOYGAN 390 %19.07 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL AKKUŞ 34 %3.01 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP YAŞAR 7 %0.39 Detay
SALAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AYGÜN 1121 %39.07 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN UĞUR 66 %6.73 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÇAVDAR 12 %0.92 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT AKKUŞ 787 %31.90 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH MEŞECİKLİ 60 %3.07 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR AVCIL 323 %9.85 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR TUNÇ 14 %0.61 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ÇAKIR 41 %2.28 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DURMUŞ 14 %0.87 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BELKIS SARIKAYA 2 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı