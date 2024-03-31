60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:40
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 38
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%64.12
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.28 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.10
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %40.00
MUSTAFA BAHADIR 11 %0.80 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %27.78
AHMET EDEPLİ 11 %0.45 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %60.71
MEHMET BOZÇALI 16 %0.38 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN BAŞAR 0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %16.67
RAMAZAN ÖZBURUN 0 %0 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %45.45
OKTAY ARSLAN 30 %1.47 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %62.65
NAİL ÇELİK 506 %1.28 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %87.93
YAVUZ ÖZ 157 %1.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP AYMAZ 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS DOĞAN 0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERDOĞDU 0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÜMİT ÖZÇİFTCİ 0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ ŞENYÜZ 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILDIZ 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES EDEPLİ 17 %0.97 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
MEMET RAUF AYMAZ 1 %0.10 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
REFİK KÜSDÜRMEZ 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARADUMAN 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN AKAR 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL İŞGÖREN 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR ERTUĞRUL 0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BAŞ 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KILINÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı