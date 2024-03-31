|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %40.00
|MUSTAFA BAHADIR
|11
|%0.80
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %27.78
|AHMET EDEPLİ
|11
|%0.45
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %60.71
|MEHMET BOZÇALI
|16
|%0.38
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN BAŞAR
|0
|%0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|RAMAZAN ÖZBURUN
|0
|%0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %45.45
|OKTAY ARSLAN
|30
|%1.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %62.65
|NAİL ÇELİK
|506
|%1.28
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %87.93
|YAVUZ ÖZ
|157
|%1.04
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP AYMAZ
|0
|%0
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|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS DOĞAN
|0
|%0
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|
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERDOĞDU
|0
|%0
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ÜMİT ÖZÇİFTCİ
|0
|%0
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|
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ ŞENYÜZ
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILDIZ
|0
|%0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES EDEPLİ
|17
|%0.97
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|MEMET RAUF AYMAZ
|1
|%0.10
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|REFİK KÜSDÜRMEZ
|0
|%0
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|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARADUMAN
|0
|%0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN AKAR
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL İŞGÖREN
|0
|%0
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ERTUĞRUL
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BAŞ
|0
|%0
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|
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KILINÇ
|0
|%0
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