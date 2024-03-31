|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %64.71
|ERDAL YILDIRIM
|10
|%0.40
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|BAYRAM ALİ ARSLAN
|4
|%0.74
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %71.96
|FARUK TUTKUN
|1037
|%3.42
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %40.00
|YILMAZ ÖZ
|6
|%0.71
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN KADINCI
|0
|%0
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY UĞUR
|0
|%0
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %27.78
|HASAN KAYA
|45
|%3.66
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ADIYAMAN
|0
|%0
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