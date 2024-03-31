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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.23
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %64.71
ERDAL YILDIRIM 10 %0.40 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %50.00
BAYRAM ALİ ARSLAN 4 %0.74 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %71.96
FARUK TUTKUN 1037 %3.42 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %40.00
YILMAZ ÖZ 6 %0.71 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN KADINCI 0 %0 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY UĞUR 0 %0 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %27.78
HASAN KAYA 45 %3.66 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ADIYAMAN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı