|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
|MUSTAFA TEKBAŞ
|1629
|%1.35
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %87.17
|SEFA ÇAYLAR
|120
|%0.32
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP ÖZERK
|28
|%0.35
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|PINAR ALTINÖZ
|101
|%0.61
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ŞAHİN
|14
|%0.23
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %89.54
|ÖMER ŞAHİN
|926
|%1.13
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ALİ BİLGİN
|550
|%3.07
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜL
|1044
|%0.91
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MUT
Açılan Sandık Oranı %89.90
|MEHMET DEMİR
|1179
|%3.23
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %97.89
|ERSOY ŞAHİN
|650
|%0.83
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
|ALİ SARI
|2053
|%1.14
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.46
|SONER ÇELİK
|2643
|%1.78
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|1563
|%1.11
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