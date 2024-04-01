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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 38
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.54
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.49
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
MUSTAFA TEKBAŞ 1629 %1.35 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %87.17
SEFA ÇAYLAR 120 %0.32 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ÖZERK 28 %0.35 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
PINAR ALTINÖZ 101 %0.61 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ŞAHİN 14 %0.23 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %89.54
ÖMER ŞAHİN 926 %1.13 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ALİ BİLGİN 550 %3.07 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜL 1044 %0.91 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %89.90
MEHMET DEMİR 1179 %3.23 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %97.89
ERSOY ŞAHİN 650 %0.83 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
ALİ SARI 2053 %1.14 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.46
SONER ÇELİK 2643 %1.78 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
MAHMUT YAŞAR SEZGİN 1563 %1.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı