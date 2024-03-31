|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %78.87
|EKREM OKUTAN
|279
|%2.23
|Detay
|
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|11
|%0.83
|Detay
|
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %77.59
|ALİ HALİTOĞLU
|164
|%1.79
|Detay
|
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %69.23
|TUNCAY TOPAL
|19
|%1.02
|Detay
|
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER YILMAZ
|391
|%7.78
|Detay
|
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM AŞÇI
|6
|%0.60
|Detay
|
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %90.00
|NEŞAT KAHRAMAN
|9
|%0.69
|Detay
|
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %83.33
|MUSTAFA BAŞ
|72
|%2.80
|Detay
|
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %84.21
|MUHAMMET ÇOLAK
|43
|%1.55
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %74.80
|CEMİL ÇOLAK
|7123
|%17.68
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %47.92
|SÜLEYMAN DURAL
|68
|%1.58
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ARİF ALPAYDIN
|3
|%0.29
|Detay
|
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %88.89
|İLYAS UZUN
|109
|%6.53
|Detay
|
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|ABDULLAH KARAOĞLU
|1
|%0.14
|Detay
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MEHMET KAZDAL
|471
|%39.55
|Detay
|
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|ŞABAN CİVELEK
|494
|%28.59
|Detay
|
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
|Detay