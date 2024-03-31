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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.80 1
İL GENEL MECLİSİ
%9.61
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %78.87
EKREM OKUTAN 279 %2.23 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ 11 %0.83 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %77.59
ALİ HALİTOĞLU 164 %1.79 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %69.23
TUNCAY TOPAL 19 %1.02 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER YILMAZ 391 %7.78 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM AŞÇI 6 %0.60 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %90.00
NEŞAT KAHRAMAN 9 %0.69 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %83.33
MUSTAFA BAŞ 72 %2.80 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %84.21
MUHAMMET ÇOLAK 43 %1.55 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %74.80
CEMİL ÇOLAK 7123 %17.68 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %47.92
SÜLEYMAN DURAL 68 %1.58 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
ARİF ALPAYDIN 3 %0.29 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %88.89
İLYAS UZUN 109 %6.53 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %28.57
ABDULLAH KARAOĞLU 1 %0.14 Detay
MURADİYE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
MEHMET KAZDAL 471 %39.55 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %90.91
ŞABAN CİVELEK 494 %28.59 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı