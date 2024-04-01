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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.13 6
İL GENEL MECLİSİ
%18.74
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ NAZLI 8 %0.71 Detay
ALACAKAYA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ALTINIŞIK 994 %51.69 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER ARAN 563 %25.56 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KÜKEY 110 %3.16 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ARSLAN 2038 %25.66 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK ÖZDEMİR 32 %1.15 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR YANILMAZ 848 %7.08 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN YAVUZ 955 %32.21 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.88
FARUK SEPTİOĞLU 36322 %21.13 Detay
PALU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SEPTİOĞLU 3077 %58.78 Detay
SİVRİCE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR IRMAK 984 %35.90 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.55
İBRAHİM ORMANOĞLU 1687 %63.28 Detay
BEYHAN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
BAYRAM ÖZTÜRK 157 %73.02 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
ALİ AÇMAZ 33 %32.67 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
AHMET CENGİZ 126 %23.95 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA METİN 499 %23.62 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURATHAN KESKİNKILIÇ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
MEHMET ZEKİ ÇEÇEN 655 %52.44 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
ZÜLFÜ KARTAKGÜL 23 %4.73 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
MEHMET GÜNER 583 %14.90 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı