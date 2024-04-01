|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK OKULEVİ
|661
|%19.90
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH KARATAŞ
|102
|%0.57
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.93
|UMUT BARDAK
|1908
|%2.63
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ALDEMİR
|7
|%0.37
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MAZHAR LALE
|0
|%0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ TOMRİS
|0
|%0
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT ÖZERDEM
|144
|%4.24
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHİM KALAK
|0
|%0
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