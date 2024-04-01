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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.31
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK OKULEVİ 661 %19.90 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KARATAŞ 102 %0.57 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %96.93
UMUT BARDAK 1908 %2.63 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ALDEMİR 7 %0.37 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MAZHAR LALE 0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ TOMRİS 0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ÖZERDEM 144 %4.24 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHİM KALAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı