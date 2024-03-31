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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%18.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%18.02
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
CİHANGİR ŞAHİN 2 %0.85 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU 982 %12.36 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %47.25
BAYRAM SABAH 1781 %10.29 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %31.82
AYCAN KARADAVUT 25 %2.52 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
BÜNYAMİN GEÇGİL 2680 %33.67 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %82.28
ZEKERİYA KARAYOL 5437 %40.23 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %23.85
ÖNDER NARİN 10712 %22.04 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %20.58
AHMET TAYLAN 11699 %18.67 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
ALİ ÇOMUK 43 %3.38 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %45.39
NİZAMETTİN AKÇA 216 %3.70 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
MÜKREMİN SAYAN 922 %16.32 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %39.22
MUSTAFA ARIK 133 %7.24 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %34.72
SELVER BOZTAŞ 3191 %10.89 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %45.78
RAŞİT KARAGÖZ 224 %3.73 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %33.33
VEYSEL EKİNCİ 2923 %40.49 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %69.39
MEHMET AKİF ÇETİN 103 %1.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı