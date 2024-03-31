|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
|CİHANGİR ŞAHİN
|2
|%0.85
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|982
|%12.36
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %47.25
|BAYRAM SABAH
|1781
|%10.29
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %31.82
|AYCAN KARADAVUT
|25
|%2.52
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|2680
|%33.67
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %82.28
|ZEKERİYA KARAYOL
|5437
|%40.23
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %23.85
|ÖNDER NARİN
|10712
|%22.04
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %20.58
|AHMET TAYLAN
|11699
|%18.67
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ALİ ÇOMUK
|43
|%3.38
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %45.39
|NİZAMETTİN AKÇA
|216
|%3.70
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
|MÜKREMİN SAYAN
|922
|%16.32
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %39.22
|MUSTAFA ARIK
|133
|%7.24
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %34.72
|SELVER BOZTAŞ
|3191
|%10.89
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %45.78
|RAŞİT KARAGÖZ
|224
|%3.73
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %33.33
|VEYSEL EKİNCİ
|2923
|%40.49
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %69.39
|MEHMET AKİF ÇETİN
|103
|%1.51
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