|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR KILIÇ
|31
|%1.42
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA POLAT
|9
|%0.44
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ERTÜRK
|8
|%1.04
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL SAYLAN
|107
|%0.64
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN KAYMAK
|2
|%0.21
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERCAN PEHLİVAN
|15
|%0.74
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETHİ AHMET POLAT
|12
|%0.30
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT YILDIRIM
|4
|%0.46
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